"Je ne laisserai jamais personne me dire quand Jovic doit jouer"

Luka Jovic a marqué 3 buts en 4 matches pour l'Eintracht Francfort, mais aucun en tant que titulaire. Cela a coûté à son entraîneur Adi Hütter beaucoup de pression et de questions constantes en conférence de presse... jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus.

Avant le match contre Hoffenheim dimanche (15h30), le patron de l'Eintracht a tenu à mettre fin aux spéculations et à expliquer pourquoi Jovic n'a pas encore été titularisé, malgré ses chiffres impressionnants.

Il a commencé par faire l'éloge de l'attaquant : "Luka est un attaquant de classe mondiale parce qu'il a des compétences extraordinaires. Je ne le retiens pas parce que je veux le retenir. Mais nous lui avons déjà parlé et nous devons savoir exactement quand le bon moment viendra". Et il a averti : "Je ne laisserai personne me dire quand il doit jouer."

L'Eintracht joue en 3-4-2-1 avec une formation dans laquelle Andre Silva est le "9" et sa performance est sensationnelle. Le Portugais, qui renaît en Allemagne, a marqué 17 buts cette saison. Jovic a beaucoup de travail à faire pour prendre sa place. "Si j'ai le sentiment que cela fonctionne pour tous les concernés, tant pour Luka que pour l'équipe, nous le ferons. Nous savons qu'il n'est pas venu ici pour être remplaçant, mais il nous reste encore suffisamment de matches", a ajouté Hütter.

Malgré tout, l'entraîneur demande de la patience et assure qu'il jouera un rôle plus important avec le temps : "Mais je vais m'occuper de lui personnellement. Si nous pouvons actuellement permettre à Luka Jovic et Sebastian Rode de s'asseoir sur le banc, c'est parce que nous sommes très forts. Je suppose que ce sera encore un problème dimanche."