"Je ne me considère pas comme une légende du Real Madrid"

Les supporters les plus anciens du Santiago Bernabéu se rappelleront encore du geste du milieu de terrain argentin Fernando Redondo. Un joueur unique.

Ce dimanche, l'un des plus beaux gestes de l'Argentin fête ses 20 ans. Cette fameuse talonnade à Old Trafford qui avait permis au Real Madrid de se qualifier en demi-finale de la Ligue des Champions, qui a amené la huitième Ligue des Champions.

"Cela me semble fou que cela fasse déjà 20 ans. On garde toujours à l'esprit les meilleurs souvenitrs. Je me souviens de l'action. Pour moi, c'était important de lever la tête et d'attendre pour voir l'arrivée de Raul au second poteau", a raconté l'Argentin à 'AS'.

Redondo, qui occupe une place particulière dans le coeur des Madridistes, a été modeste sur son passage au Real. "Je ne me considère pas comme une légende. Mais oui, c'est très gratifiant pour moi, à chaque que je suis à Madrid, de recevoir l'affection des gens. Cela me surprend", a-t-il confié.

"Ma relation avec le Real Madrid est éternelle. Je ne joue pas avec les plus anciens pour ma blessure au genou, mais nous restons en contact. Quand je vais au Bernabéu ou à Valdebebas, je me sens comme à la maison", a affirmé le milieu de terrain argentin.

Redondo a aussi évoqué le nom de certains joueurs actuels. "Casemiro est encore jeune et a une grande puissance physique. Fede Valverde est très jeune et il a démontré une grande personnalité en très peu de temps. Modric est un joueur différent, qui apporte le déséquilibre. Il faut en prendre soin", a conclu l'ancien joueur du Real Madrid.