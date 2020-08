"Je ne me prends pas la tête avec le Real Madrid"

Jules Koundé a vécu sa première saison en Esagne sous les couleurs du FC Séville et a souvent fait parler de lui pour ses bonnes performances aux côtés de Diego Carlos cette saison.

À tel point que le média 'ESPN' a récemment évoqué un intérêt du Real Madrid pour le jeune joueur français. Mais Koundé préfère se concentrer sur son évolution à Séville.

"C'est toujours bien qu'il y ait des clubs comme le Real Madrid qui te suivent, mais je suis très concentré sur Séville. (...) C'est la seule chose dans ma tête et celle de l'équipe. Je ne me prends pas la tête avec Madrid", explique Koundé dans une interview pour 'AS'.

Le Français connaît l'appréciation de Zidane pour les défenseurs français, lui qui avait ramené un certain Raphaël Varane il y a quelques années à Madrid : "Zidane fut l'un des meilleurs de tous les temps. Je connais l'histoire de Varane parce qu'il est français et je sais ce qu'il représente. Il est champion du monde. Nous jouons tous pour finir par être dans l'un des meilleurs clubs au monde... mais Séville l'est aussi."