"Je ne me sens pas Ã  100%"

Daniele Rugani, Blaise Matuidi, Paulo Dybala... Plusieurs joueurs de la Juventus Turin ont été touchés par le coronavirus lors du pic pandémique qui a eu lieu en Italie.

Si ces trois derniers sont guéris et ont repris l'entraînement à Turin pour préparer la reprise du championnat qui aura lieu à partir du 20 juin, Dybala confie ne pas être au top de sa forme.

Dans un entretien pour 'Sky Sport Italia', l'attaquant argentin a donné de ses nouvelles et affirme tout de même se sentir bien mieux aujourd'hui.

"Oui, j'ai eu le coronavirus, mais maintenant je me sens beaucoup mieux. Je ne suis pas à 100% de mes capacités mais je vais bien. Nous avons recommencé à nous entraîner, le football revient et bientôt nous ferons ce que nous aimons le plus", révèle Dybala.

Le joueur avoue avoir hâte de reprendre le football : "J'espère que nous pourrons nous amuser et nous divertir. Je pense que ce sera utile car nous aurons de nombreux matchs consécutifs, et des gens comme nous qui aiment ce merveilleux sport auront la possibilité de regarder un match différent chaque jour."