"Je ne me sentais pas bien pendant l'été, maintenant j'ai envie de me battre"

Leo Messi est un joueur clé du Barça, si ce n'est le plus important. Tout tourne autour de lui.

C'est pourquoi, lorsqu'il a dit en été qu'il voulait quitter le club, les fondations ont été secouées. Finalement, il a décidé de rester parce qu'il ne voulait pas se lancer dans une guerre juridique avec son club de cœur.

Il en a parlé avec Jordi Évole. L'émission "El món a RAC 1" a donné un aperçu de la longue interview qui sera diffusée sur 'La Sexta' (chaîne espagnole) le dimanche 27 décembre.

"Maintenant je me sens bien. Je ne me sentais pas bien du tout pendant l'été. Ça venait de derrière. Ce qui s'est passé avant l'été, le burofax (service d'envoi de documents)... Je l'ai traîné jusqu'au début de saison", avoue Leo Messi.

L'Argentin a réussi à surmonter tout cela. "J'ai envie de me battre pour tout ce que nous avons devant nous et je suis enthousiaste. Tout est difficile autour de Barcelone, la situation est délicate, mais je suis fort."

Il faudra attendre six jours de plus pour voir l'interview complète. Messi y parlera de son passé, de son présent et peut-être de son avenir.

Ce qui est sûr c'est que, dans ce sens, après ce qui s'est passé en été, personne au Barça ne s'est encore assis avec l'Argentin pour parler de ses projets. Son contrat se termine en juin 2021 et, à partir de là, ce sera l'inconnu pour lui.