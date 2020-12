"Je ne mettrai pas la pression sur mon fils"

Élu "Joueur du siècle" à la cérémonie des Globe Soccer Awards à Dubai ce dimanche, Cristiano Ronaldo était présent avec sa compagne et son fils ainé, Cristiano Junior.

Après avoir reçu son prix, le joueur a évoqué le potentiel de son fils, âgé de 10 ans. Lors des dernières années, le joueur a souvent publié des vidéos de son fils en train de s'entraîner avec lui, laissant planer la possibilité qu'il suive les traces de son papa à l'avenir.

Cependant, à la cérémonie dimanche soir, le Portugais a assuré qu'il ne mettrait pas la pression sur son fils pour qu'il devienne lui aussi un joueur de football professionnel.

"On verra bien s'il deviendra un grand joueur de football. Parfois, il manque des frites et des sodas, je n'aime pas ça et il le sait. Parfois, je lui dis de se mettre dans un bain froid après une course à pied mais il dit 'Papa, c'est trop froid'. Mais ce n'est pas grave, il n'a que 10 ans", a expliqué le joueur de la Juventus Turin avec le sourire.

"Je lui dis toujours que pour avoir du succès, il faut du travail et de l'engagement. Je ne lui mettrai pas la pression pour qu'il devienne un footballeur, mais j'aimerais bien. Le plus important, c'est de devenir le meilleur dans son domaine, qu'il soit médecin ou footballeur", a-t-il ajouté.

Enfin, il a ajouté qu'il n'aimait pas spécialement les habitudes alimentaires de ses enfants : "C'est la même chose avec mes plus jeunes. Quand ils mangent du chocolat, ils me regardent d'abord parce qu'ils savent que je n'aime pas ça."