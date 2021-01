"Je ne parlerai pas de la rumeur David Alaba"

Alors que 'Marca' annonçait hier soir que le Real Madrid avait trouvé un accord total avec David Alaba, le père de ce dernier a tenu à démentir ces informations.

Interrogé sur le sujet en conférence de presse ce mardi, l'entraîneur merengue a calmé le jeu concernant l'éventuelle arrivée du défenseur autrichien.

"Je comprends vos questions, je vous le dis maintenant, parce que je ne parle jamais des joueurs qui ne sont pas avec moi. Tout ce qui m’intéresse, c’est mon match de demain. Je suis désolé, mais je ne parlerai pas de ça. Ce qui nous intéresse, tout le club et moi, c’est le match de demain", a-t-il lancé. Avant d'ajouter que l'arrivée d'Alaba n'a rien à voir avec les prolongations de Ramos et Vazquez : "L'un n'a rien à voir avec l'autre. Ce sont des joueurs de Madrid depuis longtemps. Ils sont prêts et se concentrent sur le Real Madrid. Le reste, on verra à l'avenir."