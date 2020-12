"Je ne pense en aucun cas à démissionner"

Un Real Madrid inoffensif s'est compliqué la vie à Kiev ce mardi soir en Ligue des champions, et est tombé pour la deuxième fois de la saison contre le Shakhtar Donetsk.

Une défaite qui n'élimine pas le Real Madrid, mais qui le met dans une position délicate en vue de la dernière journée de la phase de groupe. Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid, a réagi à la défaite après le match.

"Je suis optimiste. C'est un moment compliqué mais il faut montrer notre caractère et notre fierté. C'est dommage parce que nous ne méritions pas la défaite. Nous devons gagner le prochain match. Nous allons y croire et lutter, c'est certain", a assuré l'entraîneur du Real Madrid.

"C'est une mauvaise série en terme de résultats. Mais il faut continuer. C'était une finale aujourd'hui, nous l'avons bien préparée mais le ballon n'est pas entré. Nous avons un match pour gagner et nous qualifier (...) Je ne vois pas de problème", explique Zinedine Zidane.

L'entraîneur français a répondu aux questions sur son avenir, et sur une possible démission : "Je ne pense pas à démissionner, en aucun cas. Nous avons bien joué en première mi-temps, mais il nous manque les buts. Le ballon n'a pas voulu entrer, nous avons eu des occasions, un poteau... Ça a été compliqué après."