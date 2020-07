"Je ne pense pas avoir fait les choses mal"

Le FC Barcelone n'a plus beaucoup d'espoir de remporter la Liga cette saison alors que le Real Madrid n'aura besoin de prendre que deux petits points sur les deux prochaines rencontres pour remporter le titre.

Cependant, le Barça ne va pas lâcher et compte bien prendre le plus de points possible contre Osasuna jeudi soir. En conférence de presse, Setién a analysé la rencontre.

"Nous allons essayer de maintenir notre exigence et de gagner le match en prévision de ce qui pourrait se passer lors des autres matches. Comme contre Alavés. Que nous ayons des chances ou non, notre obligation est d'essayer de gagner et nous le ferons contre une équipe qui a fait une excellente saison et qui a déjà atteint ses objectifs", a souligné Setién.

Les journalistes lui ont aussi demandé s'il se sentait responsable, lui qui était arrivé aux commandes d'une équipe qui était première du classement : "J'assume ma responsabilité mais pas totalement. Faire cette évoluation et trouver un coupable se fait toujours. Je ne pense pas avoir si mal fait les choses pour trois matches nuls. Je donne surtout du mérite au rival, le Real Madrid, qui a tout gagné jusqu'à présent."

Dans une interview pour la presse catalane, Luis Suárez a reconnu que son équipe a "laissé filer la Liga". Quique Setién lui a répondu : "C'est son opinion. Elle n'est toujours pas perdue et il peut se passer n'importe quoi, mais c'est vrai que c'est difficile. Ils doivent perdre puis faire un match nul. Il est clair que s'ils sont devant nous, c'est qu'ils ont mieux fait les choses que nous."