"Je ne pense pas quitter Dortmund"

On ne présente plus Erling Haaland. De Salzbourg à Dortmund, le jeune joueur norvégien de 19 ans a réalisé une saison spéctaculaire en enchaînant les buts partout en Europe.

De quoi provoquer l'intérêt de tous les grands clubs européens et principalement du Real Madrid. Mais difficile de l'imaginer quitter Dortmund seulement quelques mois après avoir rejoint le club.

Arrivé en janvier dernier en Bundesliga, l'international norvégien a signé un contrat avec le BvB jusqu'en 2024 et a déjà inscrit 13 buts en 14 matches de championnat allemand cette saison.

Dans un entretien pour 'WAZ', le joueur a répondu aux rumeurs : "Je ne pense pas trop à l'avenir, je vis dans le présent et je décide ici et maintenant ce qui est le mieux pour ma carrière. Pour cette raison, j'ai choisi le BVB avec une conviction totale en hiver."

"Dortmund est l'un des plus grands clubs du monde et j'ai signé un contrat à long terme ici et, comme vous le dites, je viens d'arriver. Je ne pense donc pas à quitter à nouveau le club", a ajouté Haaland avant d'évoquer ses ambitions.

"Je veux réaliser quelque chose avec le BVB, pas toujours finir deuxième (du championnat), mais gagner des titres si possible. Nous devons fixer des objectifs, nous voulons attaquer et nous devons marquer autant de buts que possible", conclut le Norvégien.