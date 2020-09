"Je ne peux pas être heureux en perdant"

Si Leeds s'est montré impressionnant contre Liverpool, cela n'a pas suffi aux joueurs de Marcelo Bielsa pour décrocher ses premiers points en Premier League ce samedi après-midi à Anfield.

Au terme d'un match fou à Liverpool, les Reds se sont imposés sur un score de 4-3, et l'entraîneur argentin de Leeds n'était pas satisfait après cette première défaite de son équipe.

"Marquer trois buts, c'est très positif. Nous avons été efficaces, nous avons été productifs, mais il nous a manqué une construction offensive et beaucoup de quatre buts encaissés auraient pu être évités. On ne peut pas être heureux en perdant", a déclaré Bielsa après la rencontre.

"Nous accordons de l'importance à l'attitude de l'équipe. Nous avons évité qu'ils jouent mieux et nous avons essayé d'éviter qu'ils nous imposent leurs individualités. Nous aurions aimé mettre fin à cette série de Liverpool mais nous n'avons pas réussi à le faire", a-t-il ajouté en conférence de presse.

"C'est un résultat juste car nous avons eu du mal à neutraliser l'adversaire. En seconde période, nous n'avons pas bien passé le ballon de la défense à l'attaque et nous n'avons pas créé de danger. Nous avons fait un grand effort, les joueurs étaient très tranquilles et sereins, et nous aurions pu éviter la défaite. Cela prouve qu'il y a peu de marge d'erreur en Premier League", explique l'entraîneur argentin.