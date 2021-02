"Je ne quitterai pas l'Inter cet été"

Il y a environ un an, les rumeurs se multipliaient et évoquaient une arrivée de Lautaro Martinez à Barcelone. Mais les temps ont bien changé, et l'Argentin est plus que jamais heureux à l'Inter Milan.

En contrat jusqu'en 2023 avec l'Inter Milan, l'attaquant de l'équipe d'Antonio Conte est prêt à prolonger son contrat, et n'a désormais plus envie de quitter le club italien.

Dans une interview accordée à la 'Gazzetta dello Sport', l'international argentin a clairement énoncé ses objectifs et ses ambitions : "Je ne vais pas quitter l'Inter cet été. Je vais bientôt prolonger mon contrat cet été. Mon plan est de rester encore longtemps ici."

"Oui, le FC Barcelone me voulait l'année dernière. Mais j'ai dit à Conte : 'ne t'inquiètes pas, je suis concentré sur l'Inter'". Pour moi, le Barça c'est le passé. Je reste à l'Inter", a assuré le buteur argentin.