"Je ne sais pas grand chose de Krasnodar"

Chelsea affrontera Krasnodar en Russie pour la deuxième journée de Ligue des Champions, après le match nul de la semaine dernière.

Frank Lampard a admis être un peu refroidi à l'idée d'affronter l'équipe russe: "Je ne savais pas grand chose de l'équipe, mis à part le nom de leurs joueurs. Nous avons regardé leurs matchs après le tirage au sort et nous sommes conscients de leur talent individuel et colllectif. De plus, c'est une nouvelle équipe en Ligue des Champions, ils voudront faire bonne impression."

Il a aussi reconnu que le match ne serait pas facile: "Tout le monde pense que ce sera un match facile pour nous, mais nous devons faire attention."