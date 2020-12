"Je ne sais pas ils regretteront mon départ, mais je ne me vois pas à Madrid"

Theo Hernández en est à sa deuxième saison avec Milan et est devenu un joueur important de l'équipe italienne, à tel point qu'il ne songe pas retourner en Espagne.

Dans une interview accordée à l'émission 'El Transistor', le joueur a également analysé le football italien et espagnol : "Le championnat italien est plus physique que la Liga, où le ballon a plus d'importance. L'entraînement est plus difficile ici qu'à Madrid."

Au Real Madrid, il n'a pas eu le temps de montrer son talent, celui qu'il a montré à Alavés et maintenant à Milan. Theo ne s'est pas retenu au moment d'évoquer le club merengue.

"Je ne sais pas si à Madrid ils regretteront mon départ. Je n'ai pas pu donner le meilleur de moi-même parce que je n'avais pas le temps de jeu suffisant. Sans le temps de jeu, vous n'avez pas confiance. Je ne me vois pas retourner au Real Madrid car, si je le pouvais, je resterais pour toujours à Milan", a-t-il poursuivi.

Theo Hernández a déclaré qu'il était "dans la meilleure période de sa carrière" avant de faire l'éloge de l'attaquant Zlatan Ibrahimovic.

"Ibra est un joueur incroyable, il nous aide et nous conseille beaucoup et bien. Milan n'est pas comme il y a quelques années, je pense que nous pouvons priver la Juventus du titre", a-t-il conclu.