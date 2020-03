"Je ne sais pas si Neymar et Thiago pourront revenir en Europe"

Fernando a quitté Galatasaray et a fait une belle saison à Séville jusqu'à ce qu'il soit blessé avant l'arrêt par le coronavirus. Il profite de cet arrêt pour se récupérer.

"Je me remets très bien et je pense que je serai de retour d'ici le retour de la Liga. Les médecins m'ont dit que je serai absent durant sept ou huit semaines, il me manque que trois semaines, alors je serai prêt", a-t-il déclaré dans une interview pour 'Radio Séville'.

Il a également déclaré qu'il ne retournerait pas au Brésil comme l'ont fait de nombreux autres joueurs pour passer leur quarantaine dans leur pays. Il a également donné son avis sur la situation de deux joueurs du PSG.

"J'ai exclu de retourner dans mon pays parce que je suis en sécurité ici avec ma famille. Je ne sais pas si Thiago et Neymar pourront revenir en Europe car je pense que le même problème se posera au Brésil dans quelques semaines", a-t-il poursuivi.