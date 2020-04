"Je ne suis pas le nouveau Messi, je ne veux pas que les gens m'appellent Messi"

Emre Mor, prometteur joueur turc, est dans le creux de la vague depuis plusieurs saisons. Après de bons débuts à Dortmund, il n'a finalement plus été à son niveau et a pris la direction du Celta.

Son passage en Espagne n'a pas été une réussite, lui qui a finalement été prêté à l'Olympiakos. Mor a affirmé que les comparaisons avec Messi ne lui ont fait aucun bien.

"Tout à coup, je marchais dans le rue en Allemagne et ce n'était plus quelque chose de normal. Cétait un peu dur. Je ne pouvais plus être libre", a-t-il confié sur son arrivée à Dortmund.

"Les gens disaient que j'étais le nouveau Messi et je leur disais : 'Non, je ne suis pas le nouveau Messi. Je suis juste Emre Mor'. Je ne voulais pas que les gens m'encense autant", a-t-il poursuivi, avant de répéter : "Je ne veux pas que les gens m'appellent Messi", a conclu le Turc.