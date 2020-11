Avec 141 buts en 81 matchs dans les catégories inférieures, tout le monde attend de voir si Youssoufa Moukoko va débuter son premier match avec Dortmund contre le Hertha Berlin, et si il sera capable d'avoir le même rendement.

Pour 'DAZN', il est revenu sur le début de sa carrière.

"Je suis très heureux, mais c'est inutile de presser les choses. Partout où je vais, les gens me disent que je vais débuter contre le Hertha, mais rien n'est sur. Je serai très content si cela arrive."

Il n'hésite pas non plus à parler des offres qu'il a reçu: "J'ai reçu tellement d'offres... Mais je voulais juste aller à l'endroit où j'allais me dire: "ok c'est ici". Le Borussia Dortmund m'a montré un plan clair pour moi et cela m'a convaincu. De plus, beaucoup de jeunes sont sortis de ce club."

Tout le monde ne fait que de lui répêter qu'il a un talent inné et lui préfère ne pas écouter: "Je ne vais pas m'excuser de bien jouer au football. je travaille beaucoup et c'est normal d'être récompensé. Lorsque j'ai terminé mon premier entrainement, je me suis dit: c'est intense. Tu dois toujours savoir ce que tu vas faire avant de recevoir le ballon.

Si il débutait, il pourrait être associé à Erling Haaland, avec qui il s'entend très bien: "C'est un gars très amusant et il plaisante souvent avec moi pendant l'entrainement. J'apprends beaucoup de lui.