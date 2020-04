"Je ne vais pas me sentir champion avec deux points d'avance sur le Real Madrid"

Après avoir retrouvé tous ses joueurs en visioconférence hier au Barça, l'entraîneur du club blaugrana qui est confiné chez lui, a donné son sentiment sur la fin de saison.

"Terminer la Liga est anecdotique, nous sommes dans une situation très difficile pour tout le monde et ce qui me préoccupe vraiment aujourd'hui c'est que tout se solutionne vite, que nous puissions sortir et nous embrasser et surtout retrouver les anciens qui vivent cette situation encore plus intensément."

"Tout le reste est superflu, je n'y accorde pas d'importance", a ajouté l'entraîneur du FC Barcelone, confiné en Catalogne pendant la pandémie mondiale de Covid-19.

Le technicien a ensuite avoué ne pas "se sentir champion avec deux points d'avance à ce stade."

"Je suis pressé, je n'ai pas de temps à perdre et j'aimerais gagner la Ligue des champions et la Liga, les deux si possible, ce serait encore mieux."