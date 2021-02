"Je ne veux pas dire que les arbitres sont contre nous"

L'entraîneur Ronald Koeman a dû faire face, lors de la conférence de presse précédant le match face au Betis, à des questions sur les dernières paroles de Piqué sur les arbitres et leur façon de siffler pour le Real Madrid.

"Je ne peux pas parler des années précédentes parce que je n'étais pas là. Bien sûr, il y a eu des décisions dans lesquelles nous n'avons pas eu beaucoup de chance. Je ne veux pas dire que nous avons les arbitres contre nous et je veux penser que l'arbitre siffle ce qu'il voit. Contre Grenade, pour moi, ce n'était pas suffisant pour siffler pénalty. En plus, ils ont la VAR. Je pense toujours qu'ils ne font pas de favoritisme pour une équipe", explique-t-il.

Le Néerlandais a insisté sur le fait que l'avenir de Leo Messi n'appartient qu'à l'intéressé : "J'aimerais que Messi reste encore quelques années ici. Il apporte beaucoup d'efficacité et de qualité à l'équipe et nous en avons besoin. Je pense qu'il a beaucoup d'énergie pour aider l'équipe. L'avenir est entre ses mains."

Quant à la demi-finale de la Coupe, Koeman a déclaré qu'il préférait prendre un jour à la fois. "Ce n'est jamais bon pour un entraîneur de dire que c'est le match le plus important. Je veux prendre un match à la fois. On sait qu'on est en demi-finale de la Coupe et qu'on joue contre une équipe forte. Le jour après jour est le meilleur moyen de gagner des matchs", a-t-il poursuivi.