"Je ne veux pas être comparé à Kompany"

Auteur d'une excellente saison à Manchester City, Rúben Dias refuse d'être comparé à Kompany, une ancienne référence centrale.

"Je comprends la comparaison, mais cela ne devrait pas être fait. Avez-vous vu ce qu'il a gagné? Bien sûr, les choses se passent bien, je suis très ambitieux et je suis là pour gagner, tout comme mes coéquipiers. Mais je viens d'arriver. et je dois faire mon chemin.", a déclaré l'international portugais dans 'The Sun'.

Et il a poursuivi en soulignant que la passion pour le football anglais remonte à longtemps : "Quand j'étais enfant, regarder la Premier League était mon rêve les week-ends. J'ai vu beaucoup de matchs de Vidic, Kompany, John Terry, la liste est interminable ... J'ai beaucoup appris de ce que j'ai entendu et vu pour comprendre le championnat anglais et son mode de jeu. La principale différence pour les autres championnats est la compétitivité. La difficulté est toujours élevée dans chaque match et c'est ce qui le différencie des autres ".