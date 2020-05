"Je ne veux pas quitter le Real, je veux encore gagner une Ligue des champions"

L'une des réponses les plus frappantes du Brésilien Marcelo a été liée à l’intérêt des clubs italiens, plus précisément de la Juventus, qui a manifesté à plusieurs reprises son intérêt à s'attacher ses services.

"J’ai entendu qu'il y a deux ans que j’avais signé avec la Juve. Les gens inventent beaucoup de choses.", a-t-il déclaré. "Je ne veux pas partir et je pense que le Real Madrid n'ont plus. Je suis très bien ici. Depuis que je suis venu ici avec ma famille, je vis une histoire incroyable."

Marcelo a également fait l’éloge de Roberto Carlos et a affirmé qu’il est son idole dans le monde du football. "Chaque fois que je parle à Roberto Carlos, je suis toujours très nerveux. C’est mon idole. Depuis que j’ai commencé à jouer au football, je lui ai prêté beaucoup d’attention."

D’autre part, il a également parlé du capitaine espagnol, Sergio Ramos. "Quand je l’ai vu pour la première fois, il était très jeune, mais il avait un grand leadership. On savait qu’il allait être un leader. Et la vérité c'est que je l’ai accompagné au fil des ans et j’ai vu qu’il a beaucoup grandi. Il fallait s’y attendre."

À propos de son enttraîneur, Zinédine Zidane, Marcelo a affirmé qu’il l’avait rendu "incroyable". "Les gens pensaient qu’il ne pouvait pas gérer le vestiaire, avec autant de poids. Et Zizou l’a rendu incroyable. Quand Zizou a rejoint l’équipe, nous étions dans un moment très dur, très difficile, où nous n’avons presque rien gagné et avec le travail et l’humilité, nous y sommes parvenus. Mais nous n’avons pas oublié le travail qui a été fait avant cela. Ancelotti a fait un très bon travail."

"J’ai maintenant 32 ans. J’ai quelques idées en tête. Je veux travailler. Je ne veux pas travailler directement avec le football. Je n’ai aucune caractéristique pour être entraîneur. Mais j’avais une idée en tête", a-t-il confié sur son avenir.

Il a également encouragé Eden Hazard, qui, selon lui, reviendra "encore plus fort" sur les terrains, après sa blessure.

Marcelo a aussi été interrogé sur la fameuse question de qui est le meilleur joueur du monde, entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

"Comme je me suis entraîné avec Cristiano et que j'ai joué avec lui plusieurs années, la motivation qu'il vous donne sur le terrain, ce qu’il fait, comment il parle... font qu'il est top. Mais avec le ballon, Messi peut faire beaucoup de choses tout seul."

Marcelo a également eu un mot sur deux de ses compatriotes, qui sont ses coéquipiers au Real Madrid, Vinicius et Rodrygo.

"J' ai vu des gamins de 18 ans arriver et je les vois toujours comme des enfants. Vinicius est est top. La vitesse qu’il a avec le ballon, me rappelle Robinho. Rodrygo est plus calme, facile à vivre et on dirait qu’il joue depuis 10 ans. Ils sont différents. Je leur dis, calmez votre temps viendra, donnez-le maintenant à Benzema qui marque des buts et c’est tout" , a-t-il déclaré, en rigolant.