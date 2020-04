"Je ne vois pas Mané à Liverpool toute sa carrière"

Keita Baldé a accordé une interview à 'AS' qui fait déjà parler. En plus de parler de lui-même, il a également parlé de Sadio Mané, son coéquipier dans l'équipe nationale du Sénégal. L'attaquant monégasque a encouragé son compatriote à rejoindre l'équipe madrilène.

"Madrid" ? Cela dépend de beaucoup de choses. Je ne sais pas quelle est sa décision. Dans un an ou deux, il voudra mieux peut-être changer d'équipe et je ne pense pas qu'il voudra passer toute sa carrière à Liverpool. C'est un garçon intelligent et il sait ce qui est bon pour lui et ce qu'il doit faire. Mais à Madrid, ils ont beaucoup de joueurs dans leur viseur.", a déclaré Keita Baldé.

Cependant, selon sa façon de voir les choses, seule une offre succulente pourrait le faire sortir d'Anfield : "Je sais qu'il est bien là-bas. L'entraîneur l'aime beaucoup. Il faut qu'il y ait quelque chose de très attirant pour qu'il quitte Liverpool. Il a beaucoup donné à Liverpool et Liverpool à lui. Il devra en trouver une grande équipe. Il y a peu d'équipes comme Liverpool."

Et bien qu'il ait dit qu'il reviendrait au Barça, surtout si Piqué est président, il n'a pas non plus fermé la porte au Santiago Bernabeu. "Cela dépend des circonstances. Je ne vous dirais pas non à l'instant. Je vous mentirais. J'y réfléchissais et peut-être que plus tard je dirais non, mais au début je ne dirais pas non.", a-t-il déclaré.