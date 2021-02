"Je ne vois pas Tottenham limoger Mourinho"

Jermaine Jenas, ancien milieu de terrain de Tottenham, estime que José Mourinho n'a pas sa place à risquer dans la direction technique des Spurs. Et explique pourquoi.

"Je ne peux pas imaginer Tottenham renvoyer Mourinho. Nous sommes au milieu d'une pandémie, personne n'a d'argent et leur contrat vaut probablement 15 millions de livres (environ 17 millions d'euros) par an. Et, soyons honnêtes, ils sont en finale de la Coupe de la Ligue (contre Manchester City), et Mourinho pourrait les emmener en finale de la Ligue Europa, ou en finale de la FA Cup, et ce sera son argument jusqu'à la fin de la saison", Anticipe l'ancien international anglais, s'adressant à 'BBC Live 5'. Avant de poursuivre : "S'il y a un entraîneur qui semble avoir la capacité, à une occasion unique, de gagner quelque chose avec Tottenham, c'est bien José Mourinho", a déclaré Jenas.