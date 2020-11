"Je ne voudrais même pas de Koeman en tant que responsable du matériel"

L'ailier du Real Betis, Joaquin, avait évolué à Valence pendant cinq ans entre 2006 et 2011. Et pendant son passage à Mestalla, il y a croisé un certain Ronald Koeman, qui fut son entraîneur pour un peu moins d'une saison.

Mais le capitaine du Betis ne garde pas spécialement un bon souvenir de l'entraîneur néerlandais, et n'a pas hésité à le tacler dans une interview pour la 'Cadena SER' à quelques jours des retrouvailles entre le Barça et le Betis.

"Ce n'était pas la plus belle expérience de ma carrière sportive, la vérité n'était pas agréable. Je ne veux pas parler parce que ce qui s'est passé là-bas fait mal, j'ai passé un mauvais moment", a révélé Joaquin lors de son entretien pour la radio espagnole.

Et le joueur espagnol n'a pas hésité à tacler le Néerlandais : "Je ne prendrais même pas Koeman en tant que responsable du matériel, heureusement ça n'a pas duré longtemps et nous avons pu sauver l'année. Je ne vais pas le saluer et il ne va pas me saluer non plus."