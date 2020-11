L'attaquant allemand Timo Werner espère pouvoir qualifier l'Allemagne pour le Final 4 de la Ligue des Nations, mais sait qu'il faudra décrocher les meilleurs résultats possibles contre l'Espagne et l'Ukraine.

Le joueur de la sélection allemande s'est montré très confiant en conférence de presse : "Nous devons gagner contre l'Ukraine demain et gagner le groupe cotnre l'Espagne. Sané, Gnabry et moi sommes très rapides et directs. Je ne voudrais pas être dans la peau de nos adversaires."

Si l'Allemagne remporte ses deux derniers matchs de l'année, elle terminera première de se groupe. Joachim Löw a assuré qu'il en avait terminé avec les expériences, et qu'il alignerait une équipe type.