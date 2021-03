"Ils pensaient qu'on allait gagner la Liga avec 20 points d'avance"

Diego Simeone a vu l'Atletico de Madrid laisser échapper la victoire contre le Real Madrid dans le passé et a souligné que son équipe aurait dû faire 2-0 pour tuer le match.

"Leur première situation de but était à la 80e minute et avec de belles défenses d'Oblak. Ils ont donné le maximum, ils n'ont pas concédé le deuxième but et ont fini par jouer équitablement", a reconnu l'entraîneur des Colchoneros. En tête du championnat espagnol, il a pointé du doigt : "Les gens pensaient que nous allions gagner le championnat avec 20 points d'avance mais nous jouons contre des équipes très puissantes, comme le Real Madrid, Barcelone, Séville ... Ce sera un chemin difficile pour tout le monde. "

Déjà sur des plaintes contre l'arbitrage, le Real Madrid demandant un penalty non signalé par la main supposée de Felipe. "J'ai tellement de choses à voir et à m'inquiéter que je laisse le soin aux arbitres et aux gens du VAR. Il n'est pas facile de décider si c'est intentionnel ou non", a déclaré Simeone.