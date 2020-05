"Je pense que le Barça et l'Inter trouveront un accord pour Lautaro"

L'ancien joueur de football a argentin l'a ainsi assuré lors d'un entretien accordé à 'TMW'. Ce dernier est convaincu que le FC Barcelone trouvera un moyen, que ce soit par le biais d'un deal ou non, de convaincre l'Inter.

"Je pense que les deux parties trouveront un accord, je ne pense pas que le Barça va dépenser 111 millions d'euros, non pas parce que Lautaro ne les vaut pas, mais il tentera de mettre sur la tables des joueurs importants, estimés entre 60 et 70 millions", a-t-il confié.

"Je crois que le joueur veut jouer à Barcelone. C'est normal que les clubs tentent des négociations, l'Inter ne veut pas vendre bêtement un joueur aussi important et qui est encore jeune", a ajouté Pasculli.

L'ancien champion du monde avec l'Argentine pense que le recrutement de Lautaro serait un bon compromis pour les Blaugrana, notamment en raison de l'inconnue autour de l'avenir de Suárez. "Le Barça pense au futur parce que nous ne savons pas combien de temps Suárez pourra encore jouer au haut niveau."

"Et une attaque avec Lautaro, Messi y Suárez a beaucoup de potentiel. Et en plus il y a Dembélé", a-t-il conclu.