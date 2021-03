"Je peux redevenir le Timo de la Bundesliga"

Après 13 matchs sans marquer, Timo Werner a retrouvé les buts en Premier League, montrant des signes de "reprise". L'attaquant allemand, quant à lui, a été blâmé par le départ de Frank Lampard à la fin du mois de janvier, ce qui pourrait coïncidé avec sa longue disette.

"Ayant été embauché pour jouer en tant qu'attaquant et être l'homme pour marquer des buts, il est clair que je me sens un peu coupable d'avoir gaspillé autant d'occasions. Pour le club, pour l'ancien entraîneur (Frank Lampard), mais aussi pour moi, qui souhaite marquer le plus possible", a-t-il déclaré dans une interview accordée à 'Sky Sports'.

"Bien sûr, si j'avais marqué quatre ou cinq buts de plus, peut-être que Lampard serait toujours là, parce que peut-être que nous aurions gagné deux ou trois matchs de plus, mais nous ne pouvons pas regarder trop loin dans le passé, car nous avons encore beaucoup de matchs à venir. Je ressens un peu de culpabilité, mais il faut passer à autre chose", a-t-il ajouté dans la même interview.

"Maintenant, nous avons un nouvel entraîneur, Thomas Tuchel, c'est un nouveau départ pour tout le monde, moi y compris, car j'ai raté tellement d'occasions. C'est peut-être aussi un nouveau départ pour moi et ça va bien jusqu'à présent", a-t-il déclaré.

Werner a refusé que la barrière de la langue soit un obstacle, tout en reconnaissant qu'avoir un entraîneur allemand est plus confortable: "J'ai très bien compris Lampard, ce n'était pas à cause de la langue, mais si je peux parler allemand, c'est mieux: Il y a des choses qu'il peut m'expliquer plus facilement. Un mot peut complètement changer une phrase. C'est ce qui a changé pour moi. Il me connaît de la Bundesliga. Cela m'a donné confiance pour redevenir le Timo de Bundesliga, au sommet et marquer des buts."