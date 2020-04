"Je préférais jouer au football au lieu d'aller en soirée"

Le Benfica Lisbonne a publié la seconde partie de l'interview de Joao Felix après celle où le joueur expliquait les raisons pour lesquelles il avait choisi de rejoindre l'Atlético Madrid.

Cette fois-ci, le joueur raconte comment se sont passés ses débuts dans le footbal portugais ainsi que les choses qu'il a dû sacrifier afin de pouvoir se concentrer pleinement sur son objectif.

"Ma vie a toujours tourné autour du football. Les week-ends, nous n'avions pas de temps libre parce qu'il fallait jouer les samedis ou les dimanches et nous avions des cours le matin et l'après-midi dans la semaine. J'ai toujours eu cette routine de cours et football", commence le joueur de l'Atlético Madrid.

Joao Felix a raconté comment ses amis ont commencé à sortir en soirée et qu'il se réveillait avec des vidéos des soirées de la veille sans pouvoir y participer.

"Je préfère jouer un match de football que d'aller en soirée parce que je n'ai jamais été un gros fêtard. Ce sont des situations que nous sacrifions et par moment, ça nous coûte. Maintenant, quand je regarde derrière moi, peut-être que j'aurais aimé aller à quelques-unes de ces soirées. Je vois que j'en ai souffert un peu, même si je vais avoir du temps pour profiter", a raconté Joao Felix.