"Je refuse de rendre hommage à un violeur, pédophile et agresseur"

Message fort de la part d'une joueuse du club Viajes Interrias en seconde division espagnole, a refusé de participer à la minute de silence en hommage à Diego Maradona.

Au moment de la minute de silence, la joueuse de 24 ans s'est assise sur la pelouse et a tourné le dos aux tribunes, pendant que le reste de ses coéquipières ont respecté le moment d'hommage.

Après la rencontre, Paula Dapena s'est expliquée : "Il y a quelques jours, pour la journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes, il n'y a pas eu d'hommages. Et si on ne respecte pas une minute de silence pour les victimes, je ne suis pas disposée à le faire pour un agresseur."

"J'ai dit que je ne ferai pas de minute de silence pour un violeur, pédophile, et agresseur, et que je m'assiérai dos aux tribunes. Avant d'être joueur, il faut d'abord être une personne et avoir des valeurs qui vont plus loin que les capacités qu'il avait, même si nous connaissons tous les qualités et dons spectaculaires qu'il avait", a-t-elle ajouté.