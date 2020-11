"Je remercie le Real, aujourd'hui je suis là où j'ai toujours voulu être"

En cette saison de renouveau à Barcelone avec plusieurs nouveaux visages, les jeunes ont pris une place centrale dans le projet de Ronald Koeman. Pedri et Ansu Fati sont devenus plus qu'importants au sein de ce Barça. Et le jeune Pedri a évoqué ce début de saison comme blaugrana.

Sa signature au Barça l'a amené, comme il l'a toujours voulu, à jouer avec Leo Messi : "On ne s'habitue pas à voir ses mouvements. Tout le monde vous surprend et pouvoir apprendre d'eux est un luxe. Bien sûr Messi s'impose, on le voit à la télévision et sur la PlayStation et le voir dans la vie réelle est impressionnant. C'est une chance que la vie m'a donné."

"Je m'entends bien avec Trincao, nous sommes arrivés en même temps. Avec Ansu Fati aussi très bien. Maintenant qu'il est blessé, il doit travailler pour revenir au mieux de sa forme. Nous nous sommes bien entendus. Il sait marquer, c'est un joueur de qualité, fort en un contre un. Beaucoup d'avenir", a déclaré Pedri.

Il a également évoqué le Clásico et sa surprise en apprenant qu'il serait titulaire : "Deux jours avant le match, on m'a dit que j'allais être titulaire et j'ai dit ... "Put***, c'est sérieux !".

"J'ai fait un essai pendant une semaine là-bas. Ils m'ont dit que je n'avais pas le niveau. Nous sommes allés dans un bureau et m'ont dit cela. Je les remercie parce que maintenant je suis avec l'équipe dans laquelle j'ai toujours voulu être", a-t-il expliqué au suejt de son essai chez l'éternel rival, le Real Madrid.

"Vêtir le maillot du Real était une sensation étrange, j'ai toujours porté celui du Barça", a-t-il également précisé.

L'un de ses rêves reste de porter le maillot de la Roja : "Je n'aime pas me fixer de limites, mais j'ai toujours dit que je voudrais jouer une Coupe du monde avec l'équipe nationale".