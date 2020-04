Benzema "ne ferme pas la porte" à un retour à Lyon

Formé à l'OL, Karim Benzema a quitté son club de cœur en 2009 pour rejoindre le Real Madrid. Mais l'ancien des Gones a confié qu'il reviendrait dans son club formateur dans les prochaines années.

"On me le répète souvent. les gens savent à quel point je suis attaché à Lyon", a-t-il expliqué sur 'OLTV' ce vendredi.

"Après, revenir à Lyon dans l’immédiat non, parce que je suis dans le meilleur club du monde et j’ai beaucoup de choses à y faire. Pour moi, revenir à Lyon et terminer à Lyon, pourquoi pas. de toute façon, je reviendrai à Lyon, que ce soit comme footballeur ou pas."

Karim Benzema a aussi salué tous les éducateurs lyonnais qui lui ont permis de progresser, et particulièrement Armand Garrido : "Sans lui, j’aurais peut-être connu le haut niveau, mais pas le très très haut niveau, ils été dur, il m’a poussé, il m’a donné la motivation."

Son entourage a toutefois assuré qu'il avait d'ores et déjà prolongé avec le Real Madrid jusqu'en 2022, mais que fera ensuite l'attaquant ?