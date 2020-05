"Je sais que je ne vais pas aller au Real mais je veux être important"

Certains joueurs n'ont pas eu de chance lors de l'arrivée de Pep Guardiola à Manchester City. Mangala, Nasri, Joe Hart... Plusieurs ont été invités à partir de l'Etihad Stadium.

Pour 'The Guardian', Joe Hart est revenu sur son départ : "Je voulais avoir une bonne conversation et écouter tout ce qu'il avait à me dire. Il y avait plus que le fait que je n'ai pas un bon jeu au pied. Il avait besoin de construire un projet."

"Je suis rentré tard de l'Euro et Guardiola m'a dit que je devais me trouver une autre équipe", a expliqué le gardien de but, qui a par la suite été prêté au Torino en Serie A.

"Le confinement m'a fait réaliser à quel point j'ai envie de jouer au foot. Je comprends que ça ne sera pas au Real. Je ne pense pas ne plus en être capable, mais je sais comment le football tourne. Je veux juste être important pour un club et tout donner pour lui. Ce sentiment me dévore", a confié le gardien, qui veut redevenir important.