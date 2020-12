"Je savais que je devrais quitter le Real Madrid"

Sans temps de jeu au Real Madrid, Marcos Llorente avait fait le choix de faire ses valises lors de l'été 2019 et de rejoindre le club voisin, l'Atlético Madrid de Diego Simeone.

Après des débuts discrets chez les Colchoneros, tout a changé pour Marcos Llorente. Repositionné dans un poste bien plus offensif à l'Atlético, Llorente est devenu une pièce maîtresse dans sa nouvelle équipe.

Samedi, Marcos Llorente retrouvera ainsi le Real Madrid lors du derby madrilène. Dans un entretien pour 'El Club del Deportista', le joueur espagnol est revenu sur son arrivée à l'Atlético Madrid.

"Je savais que je devais quitter le Real. Quand l'offre de l'Atlético est arrivée, je n'ai pas hésité. Les choses se passent très bien pour moi. Je suis très heureux. Quand un joueur a du temps de jeu, il grandit, il devient un meilleur joueur, et c'est ce qui se passe pour moi actuellement", a expliqué le joueur espagnol.

Il est aussi revenu sur son changement de position : "Si vous m'aviez dit que je jouerais attaquant un jour, je vous aurais dit que vous étiez fou. J'ai toujours été un milieu de terrain, et défensif en plus de cela. Le coach me l'avait expliqué, et un jour il m'a dit qu'il allait me faire jouer plus haut, qu'il pensait que je pourrais offrir des choses à l'équipe. C'est comme ça qu'est arrivé Anfield. Après le confinement, j'ai joué en attaque, et tout s'est très bien passé."

"Cette année, nous avons une équipe très compétitive. Nous partons en contre et nous créons beaucoup de danger, avec beaucoup d'agressivité, comme on peut le voir sur le terrain", a ajouté Llorente sur la forme de son équipe.