"Je serai en panique si je jouais contre Messi"

En conférence de presse ce mercredi, l'international anglais et capitaine des Wolves, Conor Coady, a exprimé son ressenti sur la probable arrivée de Lionel Messi en Premier League. Alors que le père et agent de Messi avait expliqué ce matin "'qu'il était difficile pour Leo de rester" au Barça, Coady a déclaré qu'il pourrait être en "panique" s'il jouait contre Messi : "Je serai en panique si je jouais contre lui. J'aurai peur avant le match. Je pense que je regarderai plusieurs vidéos de lui pour me préparer." Avant d'ajouter : "C'est lui qui décide de son avenir mais cela pourrait être incroyable pour la Premier League qu'un joueur comme Messi puisse jouer en Angleterre." a-t-il conclu.