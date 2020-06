"Je serais déçu si De Bruyne et Sterling rejoignaient le Real Madrid"

Manchester City a fait appel à la sanction de deux ans sans Ligue des champions infligée par l'UEFA et risque de perdre plusieurs gros joueurs sans possibilité de jouer les compétitions européennes.

Parmi les joueurs qui pourraient quitter le club se trouvent notamment Kévin de Bruyne et Raheem Sterling. L'ancien entraîneur de City, Sven Goran Eriksson, s'est confié sur le sujet pour 'Stats Perform News'.

"Ils peuvent jouer pour le Real Madrid s'il le veulent, mais je serai déçu. J'espère vraiment qu'ils resteront en Angleterre", a-t-il lâché concernant la situation des deux internationaux de Manchester City.

"Depuis plusieurs années maintenant, la Premier League est le meilleur championnat du monde et cela ne fait aucun doute. C'est la plus populaire, la plus intéressante à voir", a-t-il ajouté.

"Ils sont combien à regarder le foot espagnol si ce n'est pas Barcelone, Real Madrid, peut-être l'Atletico Madrid ? Pas beaucoup je pense", explique l'ancien entraîneur.

Enfin, il explique la raison pour laquelle Guardiola doit lui aussi rester : "C'est important, c'est l'un des meilleurs. Le perdre avant la fin de son contrat ne serait pas une bonne chose pour le club, pour les joueurs ou pour les supporters..."