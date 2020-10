"Je suis au sommet de ma carriÃ¨re"

Manchester City avait annoncé un accord avec le Benfica pour le transfert de Rúben Dias, qui a été présenté mardi comme nouveau joueur 'sky blue' : "Je me sens bien, j'ai suivi pendant longtemps la Premier League notammet Manchester City et pour moi, être là c'est comme être au sommet de ma carrière".

"City est un top club. Avoir cette opportunité est tout ce dont je souhaitais, je suis très heureux d'être ici. J'ai hâte de commencer", a-t-il notamment ajouté.

De plus, Rúben Dias a mis en avant la compétitivité de la Premier League : "C'est clair que je veux faire partie d'une équipe qui veut et qui peut gagner. Au Benfica et en sélection du Portugal, nous jouons chaque match pour le gagner. Seulement le championnat portugais est différent, moins compétitive, mais la mentalité est la même".

"Le défi est désormais plus grand, mais ce ce que je veux, ce dont le club va m'apporter, je suis donc très content", a conclu le défenseur portugais.