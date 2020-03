"Je suis confiant et je pense qu'on va gagner la Liga"

La vie peut changer complètement en quelques jours. Alors que Martin Braithwaite se battait avec Leganés pour le maintien, le joueur a été appelé par le Barça pour remplacer Dembélé.

Aujourd'hui, le joueur se bat avec le Real Madrid pour la première place du championnat. S'il n'a pas encore été titulaire en championnat, le Danois a déjà montré de bonnes choses avec son équipe.

Pour 'Sport', le joueur est revenu sur son arrivée à Barcelone : "Je n'ai pas eu d'appel direct pour me confirmer que c'était fait. Mais j'ai eu un message qui disait : 'Le Barça est vraiment intéressé'. Et j'ai répondu : 't'es sérieux ?'"

"J'étais heureux mais je ne voulais pas trop montrer mes émotions parce que je n'étais pas certain à 100%. Je n'ai rien dit à personne et d'un coup je faisais les Unes des journaux. Je m'entrainais avec Leganés et je me suis retrouvé dans les journaux", a-t-il ajouté.

En revanche, le Danois assure ne pas avoir la pression : "Je ne sens pas la pression du monde extérieur. Je ressens seulement la pression que je me mets moi-même. Je suis ambitieux mais je ne ressens que cette pression personnelle."

"Je suis ici pour rester longtemps. Je n'ai entendu que des choses positives. Mais si les gens pensent que je vais être transféré dès l'été, ils seront surpris de me voir jouer la Ligue des champions la saison prochaine avec le Barça", assure l'ancien du TFC.

Ce changement suppose aussi un changement de jeu et d'entraînement pour Braithwaite : "Je ne peux pas arriver ici et faire ce que je faisais avant. (...) Je ne peux pas changer mon jeu mais je peux utiliser mes qualités de manière différente. Je dois me déplacer différemment, mais je pense que c'est plus facile de jouer ici qu'à Leganés, parce que tu as tout le temps le ballon. Tu as des joueurs très bons à côté de toi qui vont te trouver sur le terrain."

Enfin, pour 'Mundo Deportivo', il a assuré être confiant pour la course au titre : "Je connais cette équipe, tu peux sentir l'énergie positive. (...) Il y a encore beaucoup de points à jouer et nous pouvons revenir. Je suis confiant à 100% en le fait qu'on puisse gagner la Liga. J'y crois et c'est pour cela que l'on travaille. Avec l'ambition de ce club et la mienne, nous allons le faire."