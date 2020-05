"Je suis conscient du risque, je veux rejouer"

L’Espagne se prépare déjà au retour aux entraînements, au moins individuellement. Un retard dans la livraison des tests va néanmoins reporter cette reprise. Mais cela n’inquiète pas Ivan Rakitic.

Rakitic est conscient du risque de contamination, mais est clair dans sa décision : il veut que le football revienne le plus vite possible, pandémie du coronavirus ou non.

"Le football est très important pour beaucoup de gens et la preuve en est qu’il procure beaucoup d’argent. J’ai entendu beaucoup de gens parler de nos problèmes si on ne jouait pas. Je pense qu’il est temps pour nous qui sommes les protagonistes de faire un pas en avant", a déclaré le Croate dans les colonnes de 'Marca'.

Rakitic est clair. "Je veux jouer. Il est évident que nous devons essayer de revenir avec les meilleures précautions sanitaires, mais nous devons aussi savoir qu’elles ne le seront jamais à 100%. Mais tous les travailleurs prendront le même risque à leur retour. Ils prennent ce risque et je veux le prendre aussi.", a-t-il indiqué.

Le joueur du FC Barcelone a assuré qu’il était prêt à prendre le risque. " Sans doute, et je ne le dis pas seulement en sachant que le risque sera très faible, mais aussi pour la solidarité avec ceux qui jouent pour nous depuis la première minute et qui vont continuer pendant de nombreux jours", a-t-il ajouté.

"Je ne sais pas si nous sommes endettés, mais ce qui est certain, c’est que la société nous a donné un statut bien supérieur à la moyenne. C’est cet effort que nous devons faire maintenant, nous préparer, essayer de contrôler les risques et rendre aux gens, avec notre football, l’affection qu’ils nous donnent", a ajouté le milieu de terrain.

Rakitic a également été interrogé sur le marché des transferts. Le Croate n’a pas le temps de jeu qu’il veut et serait heureux d'avoir une nouvelle opportunité. " Je suis au meilleur moment de ma carrière et je suis convaincu que je peux le faire et je vais l’obtenir", a-t-il expliqué.

"La maturité sportive que j’ai atteinte me permet de mieux comprendre. Je ne regrette rien. J’essaie toujours de faire ce qu’il y a de mieux pour mon équipe, pour mes coéquipiers et pour moi. Je veux profiter du football, pouvoir commencer dès que possible", a-t-il conclu.

Une des équipes qui le suit de près est Villarreal. "Je l’apprécie comme joueur. Si l’année prochaine il veut venir à Villarreal, la porte est ouverte", a déclaré Fernando Roig, président du club, à la 'Cadena COPE'.