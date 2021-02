"Je suis content du résultat, mais il faut rester humble"

Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG, s'est présenté devant les médias après l'exploit de son équipe au Camp Nou.

"La perfection n'existe pas. Je suis content du résultat et de la prestation. Mais il faut rester humble. Dimanche on a un gros match contre Monaco. On est déjà tourné vers ce match. A chaque match on cherche un trouver un équilibre offensif et défensif. Mais on doit encore travailler pour s'améliorer. Je ne suis ici que depuis 40 jours. On doit encore chercher cette identité de jeu."

Sur la prestation de Marco Verratti : "Il est un joueur avec une très bonne lecture de jeu. Il permet à chaque fois d'avoir cette possession offensive et de ressortir le ballon dans de bonnes conditions, pour lancer au mieux les attaques. Dans les phases offensives, il peut redoubler d'effort et provoquer offensivement. Pour moi, c'est un très grand joueur."

Sur le triplé de Mbappé : "On a aucun doute sur le fait que Kylian fait partie des plus grands joueurs du monde malgré sa jeunesse. Il a déjà fait des choses extraordinaires. Il faut rester humble. Il reste 90 minutes et ils ont des grands joueurs. Il y a encore un match retour."