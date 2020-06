"Je suis convaincu que je resterai à Barcelone"

Le milieu de terrain du FC Barcelone, Ivan Rakitic, a hâte de pouvoir retrouver les terrains et espère pouvoir décrocher quelques trophées, en commençant par la Liga. C'est ce qu'il a expliqué pour 'Tportal'.

"Je ne pense pas à autre chose. Je m'entraîne bien en ce moment, je me sens bien, et je suis convaincu que je resterai encore quelques temps à Barcelone", a expliqué le joueur croate de 32 ans.

Le joueur a assuré qu'il souhaité être "heureux" et "profiter" : "Et ça veut dire gagner encore plus de trophées avec Barcelone."

En ce qui concerne la reprise du championnat, le Croate considère qu'il est nécessaire d'être "préparé dès le premier jour pour gagner le titre", car la Liga est "difficile, équilibrée et tous les matches seront compliqués".

Le FC Barcelone a pour le moment deux points d'avance sur le Real Madrid et reprendra la compétition samedi prochain à 22 heures, pour un match contre Majorque.