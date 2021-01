Mbappé lâche un gros indice sur son avenir

Contre Montpellier ce vendredi soir (4-0), on a enfin retrouvé le vrai Kylian Mbappé. Auteur d'un doublé et d'une passe décisive, le Français était sur tous les fronts.

Interrogé sur son avenir après la rencontre, l'attaquant a avoué qu'il est en "pleine réflexion" : "On discute avec le club, on discute de trouver un projet. Je suis en pleine réflexion aussi, parce que si je signe, c'est pour m'investir sur le long terme au PSG", a-t-il précisé, avant d'ajouter : "Je suis très heureux ici, mais je veux réfléchir sur ce que je veux faire dans ces prochaines années, et où je veux être. Je pense qu'il faudra bientôt faire un choix, mais je suis en pleine réflexion. [...] Je n'ai pas envie de signer un contrat et de dire un an après que je veux partir parce que je ne voulais pas signer le contrat. Non. Si je signe, c'est pour rester. Et cela mérite une réflexion", insiste Mbappé.

Pour rappel, le contrat actuel du Parisien expire en juin 2022.