Erling Haaland est intraible. Pour la quatrième fois consécutive en Ligue des champions, Erling Haaland a inscrit un doublé afin de porter le Borussia Dortmund vers l'étape suivante.

Le buteur norvégien a inscrit les deux buts de son équipe hier soir contre Séville. Après la rencontre, l'attaquant a analysé la victoire et la qualification de Dortmund au micro des journalistes.

"Ça a été un match difficile, je suis fatigué mais c'est vraiment bon d'être qualifiés pour le prochain tour. On savait qu'ils allaient nous attaquer très fort, mais quand on a marqué un but, il leur en fallait trois", a expliqué Erling Haaland.

Le buteur s'est montré heureux d'avoir marqué deux buts : "Mener 1-0 à la mi-temps était bon pour nous et c'était un beau but. J'ai raté mon premier penalty : si le gardien était resté sur sa ligne j'aurais marqué mais il a triché. J'étais un peu nerveux pour le retirer mais je savais que ce serait bien qu'on marque ce second but."