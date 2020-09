Lors de son passage "bord terrain", après la victoire de l'Altético de Madrid face à Grenade ce dimanche (6-1), l'international portugais, Joao Félix a évoqué sa saison dernière et annonce la couleur pour cette année.

"On a fait un grand match aujourd'hui, on est très heureux. Je travaille de la même manière que la saison dernière, je fais ce que j'ai à faire et je profite à fond. Je suis le même que la saison dernière mais cette année les choses se passeront mieux. Je suis totalement intégré. Je dois continuer comme ça."