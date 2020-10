"Je suis le seul gardien africain en Premier League, c'est une responsabilité"

Arraché au Stade rennais cet été contre un chèque de 25 millions d'euros, le Sénégalais qui a eu un parcours spectaculaire est au sommet de sa carrière.

Mais tout n'a pas toujours été si merveilleux, il y a six ans, Mendy, sans club, percevait des allocations chômage. Dans une interview à 'The Independent', il est revenu sur ce moment douloureux de sa vie.

"J'avais vraiment des doutes quant à savoir si je continuerais [sa carrière, ndlr]... C'était incroyablement difficile. Ma compagne attendait notre premier bébé et donc l'aide au chômage n'allait pas suffire... J'ai commencé à chercher un autre travail."

Désormais à Chelsea, avec qui il a disputé son premier match de Ligue des champions contre Séville mardi, l'ancien rennais est le seul gardien africain dans le championnat anglais.

"Il y a beaucoup de joueurs africains en Angleterre, c'est le meilleur championnat du monde, mais il n'y a eu que quelques gardiens africains. Est-ce que je ressens une pression particulière ? Pas vraiment, c'est une source de fierté. C'est à moi de montrer en tant que gardien de but africain que je peux vraiment performer à ce niveau et peut-être changer les mentalités des gens là-dessus", indique-t-il.

Le gardien formé au Havre AC cherche à montrer l'exemple : "Quand vous regardez d'autres championnats, il y en a davantage, en France il y en a au moins quatre ou cinq. Peut-être que le profil du joueur ne convient pas ou que l'entraîneur a d'autres idées de joueurs. Pour l'instant c'est vrai que je suis le seul en Premier League et c'est une responsabilité. Je pense qu'il y a des attentes, je dois juste m'assurer de travailler dur et faire de mon mieux à l'entraînement et en match pour que d'autres gardiens puissent avoir la même opportunité de venir jouer ici."