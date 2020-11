"Je suis où j'ai toujours rêvé d'être et je ne lis pas la presse"

Alors que le FC Barcelone continue d'économiser pour renforcer l'équipe lors du prochain mercato hivernal, Martin Braithwaite poursuit sa route. Même le manque de temps de jeu n'enlève rien à son rêve de triompher dans l'équipe blaugrana, ce qui lui actuellement est impossible.

L'ancien attaquant de Leganés a surpris tout le monde dans une déclaration accordée à 'Bold.dk'. Il affirme ne pas lire ce qui se dit sur lui dans la presse et qu'il vit son rêve; il n'a donc aucune intention de quitter le club catalan.

"Je ne lis pas la presse. Je vis ma vie et je sais comment ça se passe. Bien sûr, j'entends des choses, mais je n'y fais pas attention. Le Barça est un très grand club et beaucoup de choses sont écrites à son sujet. Les médias écrivent beaucoup d'articles parce qu'ils savent que tout ce qu'ils publient sur le Barça suscite beaucoup d'attention", a-t-il expliqué.

"Il se passe beaucoup de choses au Barça, mais je me concentre uniquement sur ce que je peux contrôler. Je joue au football et je ne peux rien faire pour le reste. Quand je me réveille tous les matins, je ne pense qu'à jouer au football", poursuit-il.

Le Barça espère que certaines des offres faites à l'international danois, principalement venant de Premier League, se concrétiseront. Le club espère également que les paroles du sélectionneur danois, qui conseille fortement à Braithwaite d'être titulaire dans un club pour pouvoir disputer l'Euro, sauront motiver l'attaquant.

"En tant que joueur de football, vous avez l'ambition de jouer pour la meilleure équipe et avec les meilleurs joueurs. Je suis là où j'ai toujours rêvé d'être. Vous ne pouvez que vous améliorer quand vous jouez dans une équipe comme celle de Barcelone. Je suis heureux parce que je suis à un moment fantastique de ma vie et que tout va bien. J'en suis à un point où je pense pouvoir continuer à grandir en tant que joueur. Calme et heureux", a conclu l'attaquant danois.