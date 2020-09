Raul Jiménez a déclaré à lors d'une cérémonie à Londres, ce vendredi, qu'il était très heureux à Wolverhamtpon mais qu'il était prêt pour un nouveau défi. L'ancien joueur du Benfica raconte qu'il garde l'esprit ouvert si une offre lui parvenait.

"J'ai encore trois ans de contrat. Je suis heureux chez les Wolves. On sait que tout peut arriver dans le football. Je suis ouvert à toute proposition. Je veux retrouver la Ligue des champions mais je reste un joueur des Wolves et pourquoi pas la retrouver avec cette équipe la saison prochaine, je l'espère. Être ici a été une de mes meilleurs décisions. Je ne connaissais pas du tout Wolverhampton et aujourd'hui je me sens bien, je ne regrette pas un seul instant."