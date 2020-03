"Je suis persuadé qu'on pourra terminer la Liga"

La totalité du football espagnol est à l'arrêt en raison de la propagation du COVID-19, et le pays est actuellement en état d'urgence. Les doutes subsistent autour de la façon dont va se terminer la saison et les hypothèses sont nombreuses.

Ce dimanche, c'est le président de la Liga, Javier Tebas, qui s'est prononcé sur le sujet. Durant un entretien pour 'Tiempo de Juego' de la 'COPE', le dirigeant a maintenu un discours optimiste et s'est montré confiant sur le fait de pouvoir terminer la compétition.

"Je suis persuadé que l'on va pouvoir terminer la saison. On travaille avec les autres ligues pour fixer les dates", a-t-il confirmé, malgré le fait que plusieurs joueurs professionnels sont atteints par la maladie, comme Mangala, Garay et Gaya.

"En Liga; on est restés positifs et on a travaillé sur un plan d'action. 95% du personnel est en télétravail." explique-t-il.

Les conséquences économiques de ce 'chômage technique' va se faire sentir dans les rvenus du championnat et aussi pour les clubs. "Ce n'est pas seulement recevoir des droits télévisés espagnols, mais également ceux de la C1, des sponsors... tout rentre en ligne de compte."

Au niveau économique; l'industrie du football est celle qui brasse le plus d'argent dans le monde. On parle de 20 milliards d'euros par saison. Si le football ne reprend pas, les annonceurs, les émissions sportives etc pourront aussi en pâtir." continue Javier Tebas.

Toutefois, il a souligné que la principale préoccupation n'est pas les conséquences, mais la manière de les éviter en remettant le football sur les rails : "Ce n'est pas l'actualité, mais la manière dont nous travaillons pour terminer toutes les compétitions en Europe."