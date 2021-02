L'équipe d'Antonio Conte s'est largement imposée dans le derby de Milan grâce à son duo Lautaro-Lukaku (0-3). Une victoire qui permet d'ailleurs aux Nerazzurri de prendre quatre points d'avance sur son rival honni.

À l'issue de la rencontre, le coach de l'Inter Milan s'est dit ravi de la prestation de son équipe. "Je suis reconnaissant envers mes joueurs. On ne trouve pas toujours une équipe qui donne une disponibilité totale. Le travail a conduit à nos progrès, nos succès viennent de là et de l'amélioration de chaque joueur individuellement. Ce sont des choses qui me rendent fier et me laissent plus serein, même si l'année est particulière à bien des égards. (…) Le seul secret que nous ayons, c'est le travail !", a déclaré l'Italien au micro de Sky Italia.