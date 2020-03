"Je suis resté en Italie pour ne pas mettre ma famille en danger"

L'Espagnol Samu Castillejo, joueur de l'AC Milan, vit isolé dans sa maison à Milan en raison du coronavirus et séparé de sa famille, qui est retournée en Espagne, une décision qu'il a prise pour "ne pas mettre en danger" ses proches.

Castillejo, à Milan depuis l'été 2018, a déclaré qu'il se sentait bien, mais a reconnu avoir vécu des moments d'inquiétude lorsqu'il a appris que Paolo Maldini, le directeur de Milan, et son fils Daniel Maldini, un collègue de l'équipe Rossoneri, avaient été testés positifs au coronavirus.

"Je suis resté en Italie principalement pour éviter de mettre ma famille en danger. La situation n'était pas facile. Il y avait beaucoup de personnes infectées en Lombardie et j'ai décidé de rester à Milan", a déclaré Castillejo dans une interview à la chaîne de télévision italienne 'Sky Sport'.

"Ma famille va bien, ils sont à la maison. Ils s'inquiètent pour moi, parce que je suis ici, seul, à Milan. Espérons que cela passera le plus rapidement possible, surtout pour avoir la possibilité d'être proche de ma famille", a-t-il ajouté.

"Il y a eu des inquiétudes quand j'ai appris que (Paolo et Daniel Maldini) avaient été testés positifs. J'ai parlé à Daniel, il n'a aucun symptôme et je suis heureux pour lui. Je suis sûr qu'il s'en remettra bien", a déclaré l'ancien joueur de Malaga et Villarreal.

Dans l'interview, Castillejo a également exprimé le désir de voir bientôt à nouveau "un San Siro rempli" pour recevoir "l'amour des fans" dans les matchs de Milan en tant que local.